https://news.day.az/hitech/1382838.html У камеры iPhone 13 Pro найден серьезный недостаток
У камеры iPhone 13 Pro найден серьезный недостаток
Пользователи интернета обратили внимание на автоматическое переключение основной камеры на ультраширокоугольную для режима макросъемки в смартфоне iPhone 13 Pro. Портал iPhone Hacks сообщает, что пока отключить эту функцию не представляется возможным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автоматическая смена модулей в приложении "Камера" происходит только при близкой фото- и видеосъемке объекта, однако для видеорежима в настройках есть опция "Заблокировать камеру", а для фоторежима такой функции не предусмотрено.
Apple обратила внимание на недовольство пользователей и объявила, что внедрит нужную настройку в последующих обновлениях iOS.
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