У камеры iPhone 13 Pro найден серьезный недостаток

Пользователи интернета обратили внимание на автоматическое переключение основной камеры на ультраширокоугольную для режима макросъемки в смартфоне iPhone 13 Pro. Портал iPhone Hacks сообщает, что пока отключить эту функцию не представляется возможным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автоматическая смена модулей в приложении "Камера" происходит только при близкой фото- и видеосъемке объекта, однако для видеорежима в настройках есть опция "Заблокировать камеру", а для фоторежима такой функции не предусмотрено.

Apple обратила внимание на недовольство пользователей и объявила, что внедрит нужную настройку в последующих обновлениях iOS.