Apple выпустит игровую консоль

Компания Apple намерена выйти на рынок игровых приставок. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа ссылаются на собственные источники, согласно которым американская компания работает над своей первой игровой консолью. Устройство будет создано на базе телевизионной приставки Apple TV. Получит ли девайс собственный экран или будет работать только с телевизорами, не сообщается. Однако инсайдеры выяснили, что инженеры компании работают над собственным геймпадом, который по конструкции будет похож на Joy-Con от Nintendo Switch.

Авторы отметили, что ранее инсайдеры сообщали о выпуске игровой консоли Apple в 2020 или 2021 году. По словам журналистов, в Apple, видимо, решили отказаться от раннего анонса из-за пандемии коронавируса и дефицита полупроводников. Сроки выхода консоли не сообщаются, но девайс должны показать в ближайшие годы.

В отчете говорится, что новая приставка будет иметь мощный ARM-чип и работать с библиотекой игр Arcade. Консоль будет позиционироваться как компактный семейный девайс, поэтому она будет скорее конкурировать с Nintendo Switch, чем с PlayStation или Xbox.

Последний раз источники сообщали о консоли Apple в мае. Тогда инсайдер FrontTron рассказал, что американский IT-гигант может выпустить гибридную игровую приставку, ближайшим аналогом будущего продукта указывают Nintendo Switch.