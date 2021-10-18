Самым американским автомобилем назвали Ford Mustang GT

Школа бизнеса Американского университета составила рейтинг самых американских автомобилей, который основан на ряде показателей. Аналитики учитывают, сколько в конструкции машины использовано деталей американского происхождения, где расположено производство автомобиля, где собирают двигатель и трансмиссию, где проводится цикл исследований и разработок, а также находится ли штаб-квартира автопроизводителя в США. Победителем стал Ford Mustang - вернее, его модификация с механической коробкой передач, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Знаменитый пони-кар можно назвать на 88,5 процента американским, хотя только 77 процентов компонентов автомобиля изготовлены в США - здесь как раз играют роль дополнительные факторы, которые добавили баллов в копилку Мустанга. На втором месте расположился ещё один культовый для американцев спортивный автомобиль - Chevrolet Corvette, который удостоился 72 процентов. Третье место - у электрокара Tesla Model 3 версий Standard Range, Performance и Long Range. Все они ровно на 65 процентов американские. Возрождённый внедорожник Ford Bronco с 2,7-литровым бензиновым мотором V6 занимает четвёртое место - он на 61 процент американский, выяснили аналитики из Вашингтона.

Пятое место поделили между собой сразу пять автомобилей, которые можно считать американскими ровно на 60 процентов. Это электрический кроссовер Tesla Model Y, лифтбек Tesla Model S, внедорожник Ford Expedition, а также пикапы Chevrolet Colorado и GMC Canyon - с 3,6-литровым бензиновым мотором V6. Среди всех автомобильных марок наиболее высокий процент американских деталей в конструкции у Tesla - 81 процент. General Motors и Ford собирают автомобили, состоящие в среднем более чем на 70 процентов из американских запчастей.