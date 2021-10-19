Эксперт назвал новый процессор Apple подарком для профессионалов

Новый процессор Apple стал настоящим подарком для профессионалов. Соответствующее заявление сделал графический дизайнер Борис Шпаковский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Из плюсов - на дисплее уменьшили рамки, теперь больше полезной площади для работы, это очень важно. Он держит 21 час заряда, значит можно работать и не дома, без электричества", - подчеркнул Шпаковский.

По его мнению, ключевым нововведением MacBook Pro стали новые процессоры. Они позволят существенно убыстрить работу устройств.

"Сделано так, чтобы было комфортно работать с редакторами, звуком и графикой, отлично подойдет для профессионалов", - заключил Шпаковский.

Напомним, компания Apple 18 октября во время презентации своих продуктов представила ноутбук MacBook Pro с самым мощным процессором в мире - M1 MAX, который поддерживает до 64 гигабайт общей для всего чипа оперативной памяти. В нем 10 ядер процессора, 32 ядра видеочипа и в четыре раза больше видеопроизводительности, чем в процессоре M1.

В Apple отметили, что MacBook Pro с M1 MAX мощнее новых процессоров в сравнении с "одним из самых мощных ноутбуков на рынке" с дискретной видеокартой.

Также был представлен MacBook Pro с процессором M1 PRO, который отличается от M1 другой архитектурой и размером - M1 PRO прямоугольный и поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти. Новый процессор быстрее M1 до 70%, в нем 16 ядер видеопроцессора и 10 ядер процессора.