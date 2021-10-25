Акции Facebook сохраняют стабильность после публикации досье

Акции американской компании Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже сохраняют незначительный рост на фоне публикации новой серии расследований о проблемах в работе компании. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 12:30 по времени Восточного побережья США (20:30 по Баку) стоимость акций компании росла на $0,68 (0,21%), до $325,29 за штуку. В начале торговой сессии в 09:30 (17:30 по Баку) акции Facebook дешевели более чем на 1%, однако затем частично отыграли снижение. После закрытия торгов Facebook, как ожидается, представит финансовую отчетность за минувший квартал.

В понедельник несколько мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в составлении The Facebook Papers ("Досье "Фейсбука") приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.