Microsoft выпустит новый антивирус

Microsoft выпустит новую версию встроенного в Windows антивируса. Об этом сообщает издание GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на пользователей соцсетей, которые обнаружили скриншоты обновленной программы для защиты от хакерских атак. Судя по изображениям, специалисты компании начали тестировать Microsoft Defender ("Защитник Windows") среди участников программы предварительной оценки.

Новое приложение носит кодовое название GibraltarApp, оно построено с использованием технологий XAML и WPF. Также в описании продукта говорится, что новая версия антивируса обещает "бесшовную и персонализированную защиту".

В сообщении не уточняется, когда состоится публичный релиз нового приложения. При этом журналисты обратили внимание, что в ОС нового поколения присутствует тот же антивирус, который есть в Windows 10. Так как крупные обновления операционной системы обычно происходят в мае, авторы считают, что новая версия Microsoft Defender будет представлена не раньше весны-лета 2022 года.