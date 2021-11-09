Корабль Crew Dragon приводнился у побережья Флориды

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon Endeavour с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья Флориды после возвращения экипажа с Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На борту корабля находятся американские астронавты Шейн Кимброу, Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

В сентябре НАСА сообщило, что третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа.