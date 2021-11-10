Автопроизводители планируют потратить $515 млрд на электромобили к 2030 году

Ведущие мировые автопроизводители планируют потратить к 2030 году $515 млрд на электромобили и аккумуляторы для достижения все более жестких целей по декарбонизации, устанавливаемых различными странами, и перехода на выпуск исключительно электрокаров. Об этом сообщает в среду агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Менее трех лет назад объем таких инвестиций, по данным агентства, оценивался в $300 млрд. Лидером в этой области выступает германский автоконцерн Volkswagen, который намерен израсходовать на электромобили и аккумуляторы в ближайшее десятилетие почти $110 млрд. Совокупные же затраты в этой сфере немецких компаний, в том числе Daimler и BMW, составят к 2030 году $185 млрд.

Американские гиганты General Motors и Ford Motor планируют потратить до 2025 года почти $60 млрд на разработку и производство электромобилей. Автомобилестроительные компании из Китая при содействии европейских и американских партнеров объявили о вложениях в электрокары в ближайшее десятилетие до $100 млрд. Отстают в этом отношении японские компании. Совокупные обязательства Honda, Toyota Motor и Nissan в этой сфере достигают, как указывает Reuters, $40 млрд.

В июне компания Volkswagen заявила, что планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году. Кроме того, к 2030 году компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж в этой части света до 70%, создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей.

Целый ряд ведущих мировых автопроизводителей уже объявил о переходе в ближайшие годы на выпуск электромобилей. Полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году намерена компания Rolls-Royce. Перейти к 2035 году по большей части на выпуск машин с электродвигателями рассчитывает, в частности, американская автомобилестроительная компания General Motors. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены и такие британские автопроизводители, как Jaguar Land Rover, Bentley Motors и Mclaren.

По прогнозам Международного энергетического агентства, при сохранении нынешних тенденций количество электромобилей, включая фургоны, грузовики и автобусы, на дорогах мира достигнет 145 млн к 2030 году.