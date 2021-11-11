https://news.day.az/hitech/1402414.html В Китае девушка-робот призывает людей вакцинироваться - ВИДЕО
В Китае девушка-робот призывает людей вакцинироваться - ВИДЕО
Гуманоидный робот призывает жителей сдать тесты на коронавирус в пункте сбора образцов в Даляне, провинция Ляонин.
Как передает Day.Az, кадры разговора с жителями города опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что город борется с всплеском инфекции.
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