SpaceX Илона Маска увеличила количество интернет-спутников до 1842 аппаратов

Основанная Илоном Маском компания SpaceX вывела на орбиту 53 новых спутника системы глобального доступа в интернет Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Количество спутников Starlink на текущий момент составляет 1842 космических аппарата. Последнюю партию доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запушенная с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Это 32-й вывод спутников на орбиту, предыдущий состоялся 13 сентября, тогда был запущен 51 аппарат.