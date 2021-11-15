https://news.day.az/hitech/1403616.html SpaceX Илона Маска увеличила количество интернет-спутников до 1842 аппаратов
SpaceX Илона Маска увеличила количество интернет-спутников до 1842 аппаратов
Основанная Илоном Маском компания SpaceX вывела на орбиту 53 новых спутника системы глобального доступа в интернет Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Количество спутников Starlink на текущий момент составляет 1842 космических аппарата. Последнюю партию доставила на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запушенная с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
Это 32-й вывод спутников на орбиту, предыдущий состоялся 13 сентября, тогда был запущен 51 аппарат.
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