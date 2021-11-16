В Windows снова изменят цвет «синего экрана смерти»

Microsoft вернет оригинальный цвет "синего экрана смерти". Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обновление под номером 22000.346 стало доступным для участников программы предварительного тестирования. В нем помимо других изменений вернулся оригинальный цвет "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death, BSoD) - синий. В настоящий момент в системах Windows подобный экран имеет черный цвет.

Кроме замены цвета BSoD в апдейте заметили очередное исправление ошибки отображения меню "Пуск", которая снова появилась в последних обновлениях. Также в новой версии ОС были исправлены некоторые проблемы с запуском 32-битных приложений и баги, которые влияли на работу принтеров. По словам журналистов, обновление станет доступным для всех пользователей Windows 11 в ближайшее время.

"Синий экран смерти" - название сообщения о критической ошибке Windows. BSoD впервые появился в Windows 95, которая вышла в 1995 году.