Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол»

В США ученые создали голографическую камеру высокого разрешения, которая может "видеть" объекты, находящиеся за углом, а также в тумане или за другими непрозрачными препятствиями. Описание изобретения опубликовано в научном журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство состоит из светочувствительных матриц и двух лазерных излучателей. Они вырабатывают синтетические световые волны, которые могут получать голографические изображения. Это возможно после того, как лучи рассеиваются при столкновении с твердыми предметами или препятствиями вроде тумана.