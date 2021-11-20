https://news.day.az/hitech/1405423.html Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол»
Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол»
В США ученые создали голографическую камеру высокого разрешения, которая может "видеть" объекты, находящиеся за углом, а также в тумане или за другими непрозрачными препятствиями. Описание изобретения опубликовано в научном журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Устройство состоит из светочувствительных матриц и двух лазерных излучателей. Они вырабатывают синтетические световые волны, которые могут получать голографические изображения. Это возможно после того, как лучи рассеиваются при столкновении с твердыми предметами или препятствиями вроде тумана.
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