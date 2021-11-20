Жители Земли смогут увидеть международную космическую станцию на небе

Жители Земли смогут увидеть в темное время суток пролет Международной космической станции (МКС) с 21 ноября. Об этом рассказал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции", - написал он.

По словам Шкаплеров, по яркости станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой. Космонавт уточнил, что с помощью телескопа разглядеть МКС сложно, проще это сделать невооруженным взглядом, необходимо при этом следить за южным небосклоном.