Набиев встретился с молодежью в Уджаре

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Уджаре в Центре Гейдара Алиева провел встречу с молодежью Кюрдамирского, Уджарского, Гейчайского, Агдашского и Зардабского районов, которая активно проявляет себя в сфере информационных технологий, инноваций и цифрового развития.

На встрече обсуждались происходящие в секторе ИКТ новшества, способы повышения цифровых навыков и роль молодежи в этой деятельности.

Также была выражена уверенность в том, что интеллектуальный уровень и активность молодого поколения будут способствовать формированию инновационной среды в нашей стране.