https://news.day.az/hitech/1463669.html Набиев встретился с молодежью в Уджаре - ФОТО
Набиев встретился с молодежью в Уджаре - ФОТО
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Уджаре в Центре Гейдара Алиева провел встречу с молодежью Кюрдамирского, Уджарского, Гейчайского, Агдашского и Зардабского районов, которая активно проявляет себя в сфере информационных технологий, инноваций и цифрового развития.
На встрече обсуждались происходящие в секторе ИКТ новшества, способы повышения цифровых навыков и роль молодежи в этой деятельности.
Также была выражена уверенность в том, что интеллектуальный уровень и активность молодого поколения будут способствовать формированию инновационной среды в нашей стране.
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