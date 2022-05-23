В YouTube появилась отвлекающая от просмотра видео функция

В мобильных приложениях видеохостинга YouTube появятся реакции от зрителей в виде эмодзи. Как сообщает 9to5Google, эта потенциально отвлекающая от просмотра функция будет реализована в виде панели в окне просмотра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что плавающая панель предложит выбрать из четырех эмодзи. При нажатии они будут отображаться на временной шкале воспроизведения.

Журналисты добавили, что пока при просмотре нельзя будет увидеть, кто именно из пользователей YouTube использовал ту или иную реакцию, только сколько еще пользователей выбрали этот эмодзи.

В настоящее время реакции доступны не всем пользователям и не для всех каналов. Пользователи приложения для iOS и Android постепенно начинают получать доступ к этой функции.