16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest

16 команд Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вышли в финал крупнейшего в Турции фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest. Представители БВШН вышли в финал в 8 конкурсах, передает Day.Az.

Команды БВШН будут соревноваться в финале Teknofest в следующем порядке: 8 команд примут участие в конкурсе "Зеленые технологии", 2 команды - в конкурсе "Аграрные технологии", 1 команда - в конкурсе "Бакускиллс", 1 команда - конкурс "Робототехника", 1 команда - "Социально-ориентированные технологии", 1 команда - "Беспилотные летательные аппараты", 1 команда - "Кансат", 1 команда - "Планер".

Команда "Хакари" БВШН вышла в финал в двух конкурсах - "Аграрные технологии" и "Социально ориентированные технологии", а команда "Огуз" - в двух конкурсах - "Роботехника" и "Планер". Восемь из 10 команд, вышедших в финал конкурса "Зеленые технологии", представляют БВШН. Следует отметить, что среди вузов этот показатель достигнут только БВШН.

В финал вышли следующие команды:

1. "Зеленые технологии" - "Муров", "Худаяр", "Атешгях", "Гюлистан", "Хазри", "Туран", "Топхана", "Гызылагай".

2. "Аграрные технологии" - "Хакари", "Хамса".

3. "Бакускиллс" - "Шушинская башня"

4. "Робототехника" - "Огуз"

5. "Социально ориентированные технологии" - "Хакари"

6. "Беспилотные летательные аппараты" - "Муровские орлы"

7. "Кансат" - "Истиглал"

8. "Планер" - "Огуз"

Проведенный в Баку Фестиваль Teknofest, ежегодно организуется Турецкой технологической командой (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики с 2018 года. Тот факт, что Teknofest, крупнейший в Турции фестиваль аэрокосмической техники и технологий, был проведен впервые за пределами Турции в Азербайджане, еще раз свидетельствует о дружественном, братском и стратегическом союзе, существующем между двумя странами.