Инженер-энтузиаст создал миниатюрную версию PlayStation 5

Английский инженер-энтузиаст Мэтью Перкс создал кастомную версию PlayStation 5, главной особенностью которой являются небольшие габариты. Об этом со ссылкой на YouTube-канал Перкса DIY Perks (3,68 млн подписчиков) сообщило издание The Gamer, передает Day.Az.

Перксу удалось упаковать все компоненты новейшей консоли в корпус, который уступает по габаритам оригиналу примерно в 5-6 раз. Толщина кастомной версии PlayStation 5 - всего 2 см. Тот же параметр заводской модели равен 11 см у версии с дисководом и 9,5 см - без. Для этого инженеру пришлось несколько раз пересобрать материнскую плату консоли.

Тонкая версия PlayStation 5 включилась с первого раза. Перксу удалось даже запустить и поиграть в Astro's Playroom. Однако примерно через 30 минут игра зависла. Диагностика указала на перегрев блока питания.

Несмотря на возникшую трудность видеоблогер не сдался - он установил новую материнскую плату и уже с ней смог получить полностью рабочую и, кажется, стабильную неофициальную версию PlayStation 5 Slim. Во всяком случае, в видеоролике блогер продемонстрировал, как без проблем провел в игре Horizon Forbidden West без вылетов и перегрева.