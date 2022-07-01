Meta предупредила сотрудников о наступлении "суровых времен"

Американская корпорация Meta предупредила работников о том, что наступили "суровые времена" и что вторая половина года будет трудной. Об этом сообщил в четверг портал The Verge со ссылкой на служебную записку, распространенную среди сотрудников компании, передает Day.Az.

Автор записки - директор по продукции Крис Кокс. "Нам нужно работать безупречно в условиях замедленного роста, и командам не стоит ожидать большого притока новых инженеров и роста бюджета", - сообщил он.

В записке перечислены приоритетные направления работы корпорации в ближайшее время. Среди них - разработки в области метавселенной и искусственного интеллекта, а также защита персональных данных пользователей.

В мае The Verge сообщал, что Meta приостановила набор новых сотрудников в ряд своих отделов из-за низкого роста выручки на протяжении нескольких месяцев и падения стоимости акций корпорации.