В WhatsApp появится новая возможность

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с удалением сообщений.

Как передает АПА со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.15.8 для устройств на базе Android было увеличено время, доступное для удаления сообщений из чата. Теперь удалить сообщение можно будет в течение 60 часов после его отправки. Уточняется, что раньше функция, с помощью которой можно было удалить отправленное сообщение, была доступна только 68 минут.

Когда именно разработчики WhatsApp увеличат временной лимит, не сообщается.

10 июня у пользователей мессенджера появилась возможность добавлять в групповые беседы до 512 участников. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.