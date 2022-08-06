«Яндекс» встроил синхронный перевод прямых трансляций в браузер

В "Яндекс.Браузере" появилась технология, которая осуществляет автоматический закадровый перевод прямых трансляций на YouTube. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе "Яндекса", передает Day.Az.

Таким образом, россияне смогут смотреть в режиме онлайн презентации смартфонов и иных гаджетов, космические запуски, интервью со знаменитостями и многое другое, не дожидаясь, пока в сети появится видео с переводом.

Работа с переводом прямой трансляции строится таким образом: одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст буквально, другая - определяет пол спикера по биометрии. Третья нейросеть расставляет знаки препинания и выделяет из текста смысловые фрагменты - части, которые содержат законченную мысль. Их забирает еще одна нейросеть, отвечающая за перевод, который сразу синтезируется на русском языке.

"Следующий шаг - перевод потоковых трансляций и видеороликов не только на YouTube, но и, например, в Twitch. Перевод трансляций уже можно запустить на английском, немецком, французском, итальянском и испанском. Далее мы добавим новые пары европейских языков, а также китайский, японский и другие", - рассказал руководитель приложения "Яндекс" и "Яндекс.Браузера" Дмитрий Тимко.