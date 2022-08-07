Apple вынужденно запустит производство iPhone 14 в Индии

Производство iPhone 14 на заводах Foxconn одновременно начнется в Китае и Индии. Об этом, ссылаясь на слова аналитика Мин Чи Куо, сообщило издание 9To5Mac, передает Day.Az.

Куо отметил, что в Индии будет производиться как минимум базовый iPhone 14. Относительно других моделей новой серии у него данных нет. В любом случае, если информация инсайдера подтвердится, это будет первый случай, когда Apple начнет производство смартфонов последней серии в Китае и какой-либо другой стране.

По данным аналитика, Apple идет на этот шаг вынуждено. Якобы компания опасается возникновения проблем с логистикой в Китае из-за ухудшения геополитической обстановки в мире. Кроме того, из-за периодических локдаунов в КНР из-за вспышек COVID-19 у Apple образовался пробел в производстве необходимых объемов новых смартфонов. При этом, по словам Куо, мощностей Foxconn расположенных в Индии едва ли будет достаточно для компенсации выпавших из планов партий китайских устройств.

Редакция 9To5Mac также напомнила, что после визита Нэнси Пелоси в Тайвань Apple предупредила своих поставщиков о непредвиденных проблемах, которые могут возникнуть в случае мести Китая.