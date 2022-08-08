Китайцы создали уникального робота

Китайские ученые разработали искусственный палец с высокой способностью к осязанию. Статья об этом опубликована в Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство разработали Дэн Луо из Пекинского института наноэнергетики и наносистем Китайской академии наук и его коллеги. Палец может определить, и чего изготовлен материал, к которому он прикоснулся, с точностью 90 процентов.

Прибор состоит из четырех маленьких датчиков квадратной формы, изготовленных из разных полимеров с трибоэлектрическими свойствами (способностью вырабатывать электричество от трения и деформации). При контакте датчиков с поверхностью выработка тока зависит от типа поверхности, что и позволяет определить материал. При этом датчики не наносят вреда поверхности при измерении.

Данные датчиков передаются на процессор, который обрабатывает их и выводит результат на светодиодный экран. В промышленных условиях процессор может быть подключен к механизму управления производством.

"Умные пальцы могут помочь роботам проверять соответствие продукции производственным стандартам по составу и структуре поверхности, - отмечают исследователи. - Наша система также может сыграть важную роль в промышленной сортировке материалов".

Авторы разработки надеются, что их палец будет применяться для контроля качества материалов на производстве, что поможет сократить издержки и отказаться от более сложных механизмов проверки.