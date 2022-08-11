Обновление iOS 16 вызвало раздражение пользователей

Несколько дней назад Apple выпустила новую бета-версию iOS 16, и одно из нововведений уже успело разозлить владельцев iPhone. Об этом сообщает портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о новой иконке заряда аккумулятора смартфона. Теперь она представляет собой изображение батареи со сплошной белой заливкой, на которой демонстрируется заряд в процентах. Ранее процента заряда на батарее не было, а сама иконка постепенно "разряжалась" - заливка сокращалась по мере расходования аккумулятора.

Это новшество озадачило многих владельцев iPhone, которые не привыкли полагаться на цифровой индикатор. "Кажется, что аккумулятор постоянно заряжен, это вводит в заблуждение", - пишут недовольные пользователи соцсетей.

Изначально в старых iPhone проценты располагалась с левой стороны иконки. Однако, начиная с модели iPhone X, Apple решила отказаться от этой практики, так как из-за "челки" на экране оставалось очень мало место. Чтобы выяснить, сколько осталось заряда смартфона в процентах, нужно зайти в "Пункт управления" - этот способ работает на всех актуальных iOS до 16-й версии.

iOS 16 - новая версия операционной системы Apple, которая станет доступна владельцам iPhone в сентябре 2022 года.