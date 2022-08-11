Компания Siemens впервые за 12 лет понесла квартальный убыток

Немецкий конгломерат Siemens впервые за почти 12 лет понес катальный убыток. Информация об этом содержится в отчетности компании за третий квартал 2022 финансового года, который завершился в конце июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что предприятие в апреле - июне потеряло €1,66 млрд из-за списаний стоимости доли в Siemens Energy, которая обслуживает оборудование для газопровода "Северный поток - 1". Это первый квартальный убыток Siemens с 2010 года. Во втором квартале 2021 года компания отчитывалась о чистой прибыли в €1,35 млрд.

Выручка компании в третьем квартале выросла на 11%, до €17,9 млрд, оказавшись лучше ожиданий аналитиков. Siemens также снизила прогнозы по прибыли на 2022 год в целом - с €8,7-9,1 на акцию до €5,33-5,73 на акцию.

Компания объясняет убыток, в частности, списанием в размере €2,7 млрд, связанным с компанией Siemens Energy, в которой Siemens владеет долей в 35%. Проблемы Siemens Energy связаны с ее убыточным подразделением Gamesa - одним из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Еще одна причина убытка Siemens - списания на €400 млн из-за ухода компании из России.