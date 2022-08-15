Zenvo анонсировал новый суперкар

Датский автопроизводитель Zenvo Automotive, известный своими необычными суперкарами, последним из которых стало купе TSR-S с фирменным активным "центростремительным" антикрылом Zenvo Centripetal Wing, готовит новую модель.

Согласно полученной информации, автомобиль покажут уже в августе, но пока речь идет исключительно о закрытой презентации для самых преданных поклонников марки и потенциальных клиентов компании, которых пригласят на корпоративное мероприятие в США, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Коммерческий директор компании и председатель правления Zenvo Automotive Йенс Свердруп подтвердил участие как минимум двух Zenvo TSR-S в мероприятиях в рамках проекта Exotics on Broadway, но это будет не главное для фирмы событие в Монтерее.

Уже известно, что закрытая часть Автомобильной недели в поместье Quail Lodge станет местом презентации абсолютно нового суперкара из Дании, который компания намерена показать ограниченному кругу зрителей. Никаких подробностей о том, что это может быть за автомобиль и когда состоится его публичный дебют, не сообщается.

Напомним, на сегодняшний день в линейке Zenvo Automotive - купе Zenvo ST1, на базе которого сделаны трековый Zenvo TSR, Zenvo TSR-S и Zenvo TS1 GT. Стоимость каждого датского суперкара оценивается примерно в полтора миллиона евро.