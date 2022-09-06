Создатель PlayStation 4 и 5 объявил об уходе из Sony

Руководитель разработки консолей PlayStation 4 и 5 Масаясу Ито сообщил о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ветеран игровой индустрии покинет пост вице-президента в Sony Interactive Entertainment (SIE) уже 1 октября в возрасте 60 лет.

Отмечается, что Ито проработал в Sony более 35 лет. С 1986 года он отвечал за разработку аудиооборудования для автомобилей, а в 2000 году перешел в игровое подразделение. К руководящей должности инженер пришел только на этапе разработки PlayStation 4. За все работы в игровом подразделении Масаясу Ито помог SIE вывести на рынок PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, а также PlayStation 5.

После ухода Ито его обязанности перейдут к другому вице-президенту SIE Лину Тао. Для помощи Тао до должности директора будет повышен также Киитиро Урата, который сейчас занимает пост главы отдела развития и отношений с партнерами в Японии и Азии.