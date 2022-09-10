Стало известно, когда начнется производство новейшего истребителя Checkmate

Запуск в производство установочной партии нового российского истребителя Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Восточного экономического форума, передает Day.Az.

Установочная партия изготавливается для подтверждения готовности производственных мощностей к выпуску изделия. Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что установочная партия Checkmate будет состоять из четырех самолетов.

Истребитель Checkmate - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн. Ключевые особенности самолета - малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура. Су-75 впервые показали на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне.