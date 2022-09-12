В модельном ряде iPhone появится новая модель

Apple в следующем году может выпустить iPhone 15 Ultra. Об заявили журналист Bloomberg Марк Гурман и инсайдер Минг-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Добавив Ultra к названию смартфона, как это делают Samsung или Xiaomi, Apple собирается подчеркнуть премиальные функции смартфона. Предполагается, что новая модель заменит iPhone 15 Pro Max, которая получит эксклюзивные функции и улучшенные характеристики. В текущей линейке смартфонов модели Pro и Pro Max отличаются лишь размером экрана и емкостью аккумулятора.

В сети неоднократно обсуждалось, что во флагманском iPhone образца 2023 года появится перископическая камера, новые чипы Apple A17, а также разъем USB Type-C, который заменит устаревший фирменный стандарт компании, Lightning. Вероятно, улучшения по части камеры достанутся именно версии iPhone 15 Ultra.