Google передумала производить смартфоны в Китае

Cмартфоны серии Pixel от американской компании Google планируют начать выпускать в Индии. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

"Google уже рассмотрела заявки от расположенных в Индии производителей, готовых выпускать от 500 тыс. до 1 млн смартфонов Pixel каждый год", - говорится в статье. Отмечается, что в результате корпорация начнет постепенно переносить производство из Китая.

Среди причин - постоянные локдауны на предприятиях в КНР из-за коронавируса, а также обострение отношений между США и Китаем. Речь идет о первоначальном переносе 10-20% от ожидаемого годового объема гаджетов.

По данным издания, Google стала второй из крупнейших компаний после Apple, рассматривающих Индию в качестве альтернативы китайским производителям. Пока неизвестно, какие именно модели смартфонов Google будут собирать в Индии. В самой стране компания продавала только две модели - Pixel 4a и 6a.