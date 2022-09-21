Владельцы iPhone 14 пожаловались на новые баги в системе

Пользователи iPhone 14 и 14 Pro столкнулись с проблемами в камере и неработающей функции передачи данных в AirDrop, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Gizchina.

Согласно многочисленным жалобам на форумах, при запуске приложения "Камера" пользователи вынуждены ждать его открытия около 5-10 секунд. Отмечается, что при открытии приложения интерфейс подгружается без каких-либо проблем, однако изображение с камеры появляется спустя некоторое время. Даже если камера была ранее открыта и работает в фоновом режиме, при запуске пользователи будут вынуждены подождать от пяти до десяти секунд до того, как в видоискателе появится изображение.

Известно, что проблема проявляется в iPhone 14 Pro только во встроенном приложении "Камера". Предполагается, что долгая загрузка изображения связана с проблемами с памятью, очистка которой может служить временным решением.

Также сообщается, что владельцы iPhone 14 не могут отправлять файлы с помощью AirDrop из-за неизвестной ошибки. Так, при отправке пользователи видят "бесконечный" статус "Ожидание". Известно, что выбор варианта "Всем" вместо "Только контактам" в настройках AirDrop помогает в решении проблемы.