Начался предзаказ на iPhone 14 в Азербайджане: обзор главных новинок от Apple

7 сентября состоялась ежегодная презентация компании Apple, на которой было представлено 8 новых продуктов бренда. Среди самых ожидаемых новинок этой осени - обновленная линейка смартфонов: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Уже с сегодняшнего дня, в Азербайджане возможен предзаказ на новинки. Оформить предзаказ можно у официальных реселлеров: Alma Store, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Maxi.az, Myshops, Shopstore, Soliton.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Внешний вид

iPhone 14 с экраном в 6,1 дюймов традиционно продолжил линейку обновленных смартфонов, а вот iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым экраном - новая, "самая большая" базовая версия устройства, схожая по габаритам с продвинутой версией Pro Max.

Обе новинки доступны в пяти цветах: чёрный, белый, голубой, розовый и красный.

Камера

Самые ожидаемые технические обновления базовых версий iPhone - основная камера с разрешением 12 мегапикселей и возможность создания фото при слабом освещении. Телефон поглощает в два раза больше света при съемке, что улучшает качество снимков в 2-2,5 раза. Фронтальная камера также была доработана и впервые получила автофокус.

Качество видеоконтента станет выше благодаря новому типу стабилизации Action Mode: режим позволяет снимать ролики в активном движении. В результате даже снятые в самых нестабильных условиях видео будут выглядеть как ролики, для съемки которых обычно используется штатив.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Внешний вид

Продвинутые версии смартфонов, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый Pro Max, получили усовершенствованный внешний вид благодаря внедрению концепции Dynamic Island: разработчики сместили датчики и уменьшили фронтальные камеры для того, чтобы вокруг них появлялись удобные push-уведомления. Привычную "челку" у верхней границы экрана заменили на небольшой островок, который подстраивается под интерфейс, а боковые рамки устройств сделали немного тоньше.

Палитра телефонов пополнилась новым темно-фиолетовым оттенком. Из классических цветов - черный, белый и золотой.

Функционал

Обновленные технические характеристики моделей Pro включают в себя:

Новый 6-ядерный процессор A16

Энергоэффективность смартфонов становится выше на 20%, что увеличивает время автономной работы до 29 часов.

Рекордную для устройств яркость экрана под солнцем в 2000 нит и функцию always-on-display: экран блокировки переходит в затемненный и более экономный режим, сохраняя показ некоторых виджетов на экране даже в выключенном состоянии.

Функцию Crash Detection: устройства оборудованы детекторами распознавания ударов и громких звуков, которые смогут зафиксировать факт ДТП и, при необходимости, вызвать службы экстренной помощи.

Камера

Скачок в качестве камеры от 13 Pro до 14 Pro является самым большим во всей истории iPhone: у основной камеры появился сенсор на 48 мегапикселей, что на 65% больше, чем у моделей прошлого года.

Улучшенная светочувствительность: фото при слабом освещении и ночные снимки стали четче в два раза.

Стабилизация Action Mode и кинематографический режим для 4K позволяет создавать качественные видеоролики вне зависимости от внешних факторов и условий.

Устройства с новыми функциональным наполнением, крупнейшими прорывами в области фото- и видеосъемки и другими полезными фишками для максимального удобства пользователей - Apple держит высокую планку и в очередной раз подтверждает свою экспертность в области технологических инноваций.