Сотрудника Walmart осудили за кражу около двух тысяч гаджетов Apple

Мужчина в Южной Каролине был приговорен почти к четырем годам тюремного заключения за кражу около двух тысяч iPad, Apple Watch и другой электроники из Walmart, сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мужчина по имени Русмалди Хименес-Хисиано в 2017 году работал в распределительном центре Walmart в Пенсильвании и направлял краденую электронику на собственный адрес. В июне 2022 года Хименес-Хисиано признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. Установлено, что за время работы в распределительном центре им были украдены 1 тыс. планшетов iPad, 942 Apple Watch и другие дорогостоящие гаджеты.

Суд приговорил Хименеса-Хисиано к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения, а также трем годам условно и обязал его выплатить компенсацию в размере $536 тыс. с конфискацией имущества на сумму $461 тыс.