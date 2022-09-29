В TikTok нашли более 100 млн нарушающих правила видеороликов

С апреля по июнь 2022 года команда модераторов TikTok удалила из соцсети более 113 млн видеороликов, нарушающих правила платформы. Об этом со ссылкой на ежеквартальный отчет TikTok пишет издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя данная цифра кажется внушительной, по данным The Verge, она составляет всего 1% от общего числа видеороликов, которые загружаются в TikTok за трехмесячный период.

Самый большой объем удаленного контента (44%) пришелся на видеоролики, в которых блогеры демонстрируют опасные для здоровья действия. Другими распространенными категориями стали клипы с противозаконными действиями и действиями сексуального характера. Также компания выделила контент дезинформационного характера, который начал появляться на платформе после начала специальной военной операции на территории Украины.

Отмечается, что 98% видео были удалены до того, как на них пожаловались пользователи. Около 48 млн клипов были заблокированы автоматической системой модерации на базе искусственного интеллекта.