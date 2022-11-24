Microsoft признала превосходство Sony в играх

Microsoft признала превосходство Sony на рынке видеоигр. Об этом сообщает издание Eurogamer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа получили в свое распоряжение документы, касающиеся приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. В ответ на утверждения о том, что из-за покупки Microsoft крупной студии корпорация станет монополистом, в фирме отметили доминирующие позиции Sony на рынке видеоигр.

"Помимо того, что Sony является доминирующим поставщиком консолей, она также является крупным издателем игр", - отметили представители компании. В корпорации также заявили, что Sony выпустила больше эксклюзивных игр, чем у Microsoft, многие из которых являются более качественными. "Текущий эксклюзивный контент Sony включает известные игры, такие как The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War и Spiderman", - подчеркнули представители Microsoft.

"Sony примерно эквивалентна Activision по размеру и почти вдвое превышает размер бизнеса Microsoft по изданию игр", - также уточняется в заявлении.