Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения, сообщает газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спутники начнут запускать с 2024 года. Они будут двух видов - оптические и спутники РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Первые смогут при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли, а вторые - делать радиолокационные изображения.

Создание группировки спутников позволит в режиме реального времени с небольшой высоты отслеживать военные объекты и перемещения техники, отмечает агентство.