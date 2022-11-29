https://news.day.az/hitech/1514907.html Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения
Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения
Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения, сообщает газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Спутники начнут запускать с 2024 года. Они будут двух видов - оптические и спутники РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Первые смогут при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли, а вторые - делать радиолокационные изображения.
Создание группировки спутников позволит в режиме реального времени с небольшой высоты отслеживать военные объекты и перемещения техники, отмечает агентство.
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