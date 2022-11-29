Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения
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Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения, сообщает газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спутники начнут запускать с 2024 года. Они будут двух видов - оптические и спутники РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Первые смогут при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли, а вторые - делать радиолокационные изображения.

Создание группировки спутников позволит в режиме реального времени с небольшой высоты отслеживать военные объекты и перемещения техники, отмечает агентство.