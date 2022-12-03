ЕС провел вечеринку в метавселенной

Департамент внешней помощи Европейской комиссии организовал вечеринку в метавселенной для молодежи, потратив на нее €387 тыс., однако в общей сложности ее посетили всего шесть человек. На это обратил внимание портал Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вечеринка была призвана "повысить осведомленность молодежи о том, чем занимается ЕС на мировой арене". Одним из участников вечеринки оказался журналист портала Devex Винсент Чедвик, который подробно описал мероприятие в социальных сетях.

"Я пришел на "гала-концерт" в метавселенной Департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тысяч евро (организованный для привлечения политически неактивной молодежи 18-35-лет - см. историю ниже). После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один", - сообщил Чедвик в своем Twitter-аккаунте. Он также добавил, что один из сотрудников Департамента назвал вечеринку "депрессивной и позорной".