YouTube назвал самые популярные видео 2022 года

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных роликов 2022 года. На первом месте оказалось видеообращение умершего от рака 23-летнего видеоблогера Technoblade (настоящее имя Алекс) к своей аудитории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Technoblade, известный прежде всего по стримам в игре Minecraft, скончался 30 июня 2022 года. Послание к своим подписчиками уже после смерти блогера зачитал его отец. "Если вы смотрите это, то я мертв. Если бы у меня было еще 100 жизней, то в каждой из них я хотел бы снова стать Technoblade", - процитировал Алекса его отец. На момент написания новости у ролика свыше 87 млн просмотров.

На втором месте расположилось видеофрагмент с церемонии "Оскар", на котором актер Уилл Смит бьет ведущего Криса Рока по лицу за неудачную шутку в адрес своей жены. На третьей строчке - ролик от Minecraft-стримера под никнеймом Dream, который в 2022 году раскрыл личность и впервые показал свое лицо.