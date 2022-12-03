В ЕС потратили 378 тысяч евро на вечеринку в метавселенной

В минувший вторник Еврокомиссия устроила вечеринку в метавселенной, чтобы привлечь молодёжь. Однако, как сообщается, на неё почти никто не пришёл. По данным издания Politico со ссылкой на представителя ЕК, на это потратили 387 тысяч евро, передает Day.Az.

В департаменте иностранной помощи хотели заинтересовать людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также "повысить осведомлённость о том, что ЕС делает на мировой арене". Организаторы сочли, что молодёжь, которая "сидит" в социальных сетях, может заинтересоваться этим.

Однако на мероприятии были всего 6 человек. Одним из них оказался журналист издания Devex Винс Чедвик, который описал происходящее в соцсети. Как оказалось, он сначала пообщался с другими пятью участниками, а после остался в одиночестве.

Похоже, что метавселенная не заинтересовала европейскую молодёжь, хотя на неё и потратили крупную сумму денег. Похоже, популярность этой технологии ещё впереди, хотя есть шансы, что она так и не станет востребованной.