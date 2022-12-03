Samsung готовится к выпуску ультрабюджетного смартфона

Компания Samsung начала рекламировать в Индии новый смартфон Galaxy M04, благодаря чему стала известна стоимость новинки в максимальной комплектации - 8,9 тыс. рупий. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. При этом журналисты отметили, что Samsung также выпустит упрощенную версию модели, которая получит ценник ниже $100.

Изначально ожидалось, что новинка будет стоить в районе 10 тыс. рупий (примерно $120 - прим. ред.). На такую стоимость намекали характеристики устройства, о которых стало известно заранее.

Galaxy M04 получил относительно старый и слабый процессор начального уровня MediaTek Helio G35, который был представлен еще летом 2020 года. Однако его недостатки частично призвана компенсировать оперативная память с рекордным для ценовой категории объемом - 8 ГБ. В GSMArena не исключают, что по факту модель получит модуль ОЗУ на 3 ГБ, который будет расширяться до 8 ГБ за счет встроенной флеш-памяти.

Также известно, что новинка получит поддержку 4G LTE, двойную камеру, а также экран с разрешением 720 на 1600 пикселей и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. "Из коробки" смартфон будет работать под управлением Android 12. В GSMArena не исключают, что по итогу новинка так и не получит поддержку Android 13.

Когда Galaxy M04 появится на глобальном рынке, не сообщается.