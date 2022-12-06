Huawei выпустит часы со встроенными внутрь корпуса наушниками

Компания Huawei готовит к выпуску смарт-часы Huawei Watch Buds, которые также выступают чехлом для зарядки и хранения беспроводных наушников. Об этом сообщает портал Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Верхняя крышка нового устройства откидывается - под ней и располагаются наушники, размещенные в специальных углублениях. Внешне часы напоминают модель Huawei Watch 3, но никаких других подробностей о релизе пока нет. Что же касается наушников, то они непохожи ни на одну модель из тех, что ранее выпускал производитель.

Ожидалось, что презентация новых гаджетов компании пройдет 2 декабря, но она была перенесена на неопределенный срок. Тем не менее, учитывая точную предыдущую дату анонса, можно говорить о том, что Huawei Watch Buds уже полностью готовы к поступлению в магазины.