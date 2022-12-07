Apple может перенести производство iPad из Китая

Американская компания Apple изучает возможности частичного переноса производства планшетов iPad из Китая в Индию в связи с ухудшением отношений США и КНР и нарушением цепочек поставок из-за китайских антиковидных мер. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, Apple ведет консультации по данному вопросу с официальными лицами из Индии, но конкретных планов по переносу производства пока нет.

Кроме того, согласно информации источников, в Индии недостаточно высококвалифицированных специалистов и работников, которые обладают достаточным опытом создания технически сложных устройств, таких как iPad. Это может замедлить процесс расширения присутствия компании в стране.