Google запускает в Индии проект по борьбе с дезинформацией

Американская технологическая корпорация Google запускает в Индии проект, направленный на борьбу с дезинформацией, способствующей разжиганию межобщинной ненависти. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С этой целью дочерняя структура Google - компания Jigsaw совместно с Фондом Альфреда Ландекера, благотворительной инвестиционной фирмой Omidya Network India и рядом региональных партнеров уже сняла пять коротких видеороликов на трех языках - бенгали, хинди и маратхи, что позволяет увеличить аудиторию почти до миллиарда человек.

После их просмотра зрителям выборочно будет предложено заполнить короткий опросник с несколькими вариантами ответов, который предназначен для проверки полученных о дезинформации новых знаний. По словам топ-менеджера Jigsaw Бет Голдман, подобные предупреждения "позволят людям обрести новые возможности в выявлении и опровержении вводящих в заблуждение аргументов".

Ранее Google провела схожий эксперимент в Польше, Словакии и Чехии. Ожидается, что результаты проекта в Индии будут опубликованы летом 2023 года.