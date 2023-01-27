Таиланд получил три самолета-разведчика Diamond DA42 Twin Star

Королевские ВВС Таиланда (RTAF) получили три разведывательных самолета DA42 Twin Star. Об этом сообщает Asian Military Review, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, самолеты оснащены различными системами наблюдения и разведки, позволяющими собирать данные об окружающей среде, моделировать обстановку при наводнениях и стихийных бедствиях.

При этом конфигурация самолетов может быть изменена в зависимости от задач.

В комплект поставки включены запасные детали, станция наземной обработки данных и программа подготовки пилотов и операторов данных.

Всего с 2008 года RTAF разместили заказы на более чем тридцать самолетов различного назначения.