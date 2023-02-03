Складной смартфон Pixel Fold получит уникальную функцию

В приложении "Цифровое благополучие" на Android обнаружили уникальную функцию для режима "Не беспокоить", которая появится в складном смартфоне Google Pixel Fold. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в описании к функции Flip to Shhh говорится, что, если пользователь сложит две половинки смартфона и положит его на ровную поверхность экраном вниз, устройство активирует режим "Не беспокоить". В качестве показателя, что смартфон перешел в полностью беззвучный режим, устройство выдаст небольшую вибрацию.

При этом в разложенном состоянии данная функция, судя по всему, работать не будет. Вероятно, это связано с техникой безопасности - размещение смартфона складным экраном вниз может привести к повреждению, так как такие экраны более подвержены царапинам. К тому же, если пользователь случайно надавит на смартфон в разложенном состоянии, он рискует его сломать.

Ожидается, что презентация Google Pixel Fold состоится в первой половине 2023 года.