IT-эксперт назвал «умные» колонки «Яндекс» опасными

Умные колонки "Яндекс" с голосовым помощником "Алиса" являются опасными из-за угрозы прослушки. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я отключил все колонки "Яндекса", потому что это угроза безопасности, угроза потери личных данных, и пользоваться ими банально опасно", - сказал эксперт.

Так Муртазин отреагировал на обнаружение в утекшем исходном коде "Яндекс" свидетельства о том, что в колонках с Алисой есть опция, позволяющая скрытно активировать микрофон и подслушивать пользователей.

"Нам раньше говорили, что, когда колонка слушает, горит индикатор, и по-другому она работать не умеет и не может. Сейчас выясняется, что ее можно активировать так, что никакие индикаторы не будут работать, и она будет записывать, что происходит рядом", - возмутился Муртазин.

По его словам, подобное поведение колонок опасно. Угрозу представляет не только подслушивание разговоров, но и запись окружающих колонку звуков. Последнее опасно тем, что, по словам Муртазина, существуют нейросети, которые по звуку клавиш понимают содержание печатаемого текста.