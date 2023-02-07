К сведению пользователей компьютеров Apple

Microsoft выпустила обновление тестовой версии Skype для участников программы Skype Insider. Это обновление станет большим шагом вперёд для всех тех, кто пользуется Skype для Mac, построенных на основе фирменных SoC Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, текущая стабильная версия приложения Skype для Mac предназначена для работы на устройствах с процессорами Intel. Конечно, благодаря Rosetta 2 все приложения могут работать на устройствах M1 Mac с минимальным падением производительности.

Однако теперь "родное" приложение Skype больше не будет полагаться Rosetta 2 для работы на компьютерах Mac на базе Apple M1. Это сулит повышение скорости работы и производительности.

Ранее "родное" приложение с поддержкой Apple M1 были выпущено и для Microsoft Teams. Предположительно, через месяц приложение Skype с поддержкой Apple M1 станет доступно для простых пользователей, а не только для участников тестирования.