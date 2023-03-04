В США могут ограничить некоторые инвестиции в передовые технологии за рубежом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей, передает Day.Az.

"Министерство финансов и Министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - сказано в сообщении.

По информации источников, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. При этом не уточняется, на какие страны это будет распространяться. Однако, по мнению источников газеты, скорее всего, преимущественно это затронет Китай.