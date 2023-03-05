Перечислены рекомендации для защиты от легкого взлома любого iPhone

Владельцам смартфонов от Apple следует усилить параметры безопасности в настройках, чтобы защитить iPhone от быстрого взлома сразу после кражи. Рекомендации перечислил журналист издания 9to5Mac Майкл Потак после появления информации о росте краж "айфонов" на улицах и в публичных местах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист порекомендовал не полагаться целиком на Face ID, так как система имеет недостатки. "Это определенно один из способов избежать кражи, но эта функция не всегда работает, и iOS запрашивает именно ввод пароля, если Face ID не работает", - отметил автор.

По словам Потака, существует четыре эффективных способа повысить безопасность iPhone. "По возможности использовать Face ID или Touch ID в общественных местах, а также закрывать экран iPhone, когда нужно ввести свой пароль на улице, в баре или кафе", - рассказал он.

Также журналист призвал переключиться на собственный буквенно-цифровой код доступа вместо 4- или 6-значного. Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать "Идентификатор лица и код-пароль" и нажать на параметр "Изменить код-пароль".

В заключение автор посоветовал удалить пароли учетных записей, сохраненные с помощью цепочки ключей iCloud, или использовать отдельный менеджер паролей, такой как 1Password. Он пояснил, что вор сможет получить доступ ко всем паролям в iCloud, если узнает код-пароль от смартфона.