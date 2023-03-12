Apple выпустила новое фирменное приложение

В App Store появилось приложение Apple Music Classical, в котором пользователи смогут слушать классические композиции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причем загрузить приложение Apple Music Classical пока нельзя - полноценный релиз сервиса ожидается 28 марта 2023 года. Известно, что приложение будет работать во всем мире, кроме России, Афганистана, Китая, Кореи, Пакистана, Тайваня, Турции и Японии.

Apple Music Classical предоставит подписчикам Apple Music доступ к более чем 5 млн классических композиций, включая новые релизы высокого качества, сотням избранных плейлистов, тысячам эксклюзивных альбомов, а также к биографиям композиторов и подробной информации о произведениях.

Компания начала работать над сервисом Apple Music Classical после покупки в 2021 году аналогичного приложения Primephonic.