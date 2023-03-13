Перечислены преимущества iOS над Android-смартфонами

Журналисты издания SlashGear перечислили основные преимущества iPhone над смартфонами на базе Android. Список доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь авторы отметили, что устройства на iOS получают обновления системы быстрее и с минимальной волокитой. По словам специалистов, из-за большого количества смартфонов в семействе Android производителям приходится адаптировать ОС под каждый девайс. По этой же причине разработчики приложений, как правило, раньше выпускают новые версии своих программ для iOS.

Также журналисты отметили, что iPhone лучше защищены. Это связано с особенностями ОС, которая имеет больше ограничений, чем Android. "Каждое приложение в App Store проверяется на наличие вредоносных программ и проблем с безопасностью", - подчеркнул специалисты.

В материале говорится, что развитая экосистема Apple-девайсов способствует быстрому и простому переключению между устройствами. В частности, здесь есть общий буфер обмена и функция Handoff, которая позволяет продолжать выполнять начатые задачи на других гаджетах.

Также авторы отметили наличие в iOS мессенджера iMessage, видеочата FaceTime, опции Continuity Camera и SharePlay.